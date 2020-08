Razza avvisa i siciliani: “Basta far finta di nulla, altrimenti nuove misure”

L'assessore alla Salute striglia i siciliani e ricorda che la Sicilia non può permettersi un'altra chiusura: "Bisogna imparare a fare il mestiere di cittadino".

“Basta far finta di nulla. Saremo costretti altrimenti a misure di contenimento. Occorre rispettare regole basilari. Altrimenti saranno resi vani gli sforzi di questi mesi”. Sono le dure parole che l’assessore alla Salute Ruggero Razza rivolge ai siciliani dal suo profilo Facebook dopo l’aumento del contagio degli ultimi giorni e i fenomeni diffusi di mancato rispetto delle regole di contenimento del virus.

Riprendendo il monito dei sindacati, l’assessore ribadisce che la Sicilia non può permettersi un’altra chiusura. “L’Isola ha bisogno di proteggere il proprio sistema economico, i siciliani sono stati straordinari, sono quelli che hanno rispettato più di tutti a casa e sono quelli che hanno rispettato regole di comportamento. Ogni siciliano è responsabile di come si comporta di come vive nel rispetto delle regole. Oggi non dobbiamo fare finta di nulla dobbiamo saper fare il mestiere del cittadino”, dichiara in un’intervista a IlSicilia.

L’assessore si è poi soffermato sulle modalità di controllo adottate dalla Regione, che hanno permesso di individuare numerosi contagi asintomatici. “Noi abbiamo deciso che chiunque effettui un ricovero in ospedale debba fare prima il tampone – aggiunge -. Questo ci ha consentito di recuperare numerosi casi totalmente asintomatici e abbiamo costruito attorno a questi casi alcuni cluster”.

I casi, tuttavia, continuano a salire. L’indice Rt è preoccupante e, riferendosi alla scorsa settimana, risulta essere il più alto d’Italia.