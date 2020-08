Sicilia, paura a Cefalù: tromba d’aria improvvisa [VIDEO]

Una violenta tromba d'aria ha colpito la spiaggia di Cefalù facendo fuggire i bagnanti dalla spiaggia e le persone che erano a passeggio sul lungomare, per l'imminente pericolo.

In questi giorni il maltempo ha colpito anche la Sicilia, mettendo in pausa il grande caldo che ha lasciato spazio a pioggia e nuvole. La protezione civile, infatti, ha emesso l’allerta gialla su alcuni settori della nostra isola a causa di possibili temporali di una certa intensità.

Tra la pioggia e il maltempo, ieri pomeriggio a Cefalù si è formata una tromba d’aria in mare che ha creato panico e paura tra chi era in spiaggia a godersi una giornata di mare. Intorno alle 19, la tromba d’aria si è formata in mare ed è venuta verso la spiaggia e il lungomare provocando il fuggi fuggi tra chi era in acqua o in spiaggia e tra chi passeggiava sul lungomare.

Le immagini del video mostrano la tromba d’aria che si avvicina verso la spiaggia e il lungomare, si avvicina ad un parcheggio e poi si dirige poi verso il centro abitato, per fortuna perdendo forza ed intensità. Difatti non ci sono state persone ferite o danni gravi alle cose, solo alcuni danni di lieve entità

Ecco le immagini dell’evento di ieri pomeriggio: