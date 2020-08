Coronavirus, obbligo di indossare la mascherina: si va verso una proroga

Il virus sembra essere tornato a diffondersi velocemente. Infatti, è stato prolungato l'obbligo di indossare la mascherina in luoghi chiusi fino al 15 agosto, ma si pensa ad un ulteriore proroga

È stato prorogato fino a ferragosto l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, compresi i trasporti. La proroga è legata all’aumento dei casi di Covid-19, che sta lentamente tornando a diffondersi in Italia. Il ministro Speranza, dunque, ha firmato la proroga delle linee guida imposte per il contenimento del contagio fino al 15 agosto, ma si pensa che le misure verranno ulteriormente prolungate.

Nelle ultime ore, i contagi in Italia sembrano aver subito un lieve abbassamento: nelle ultime 24 h sono stati registrati 239 casi di positività al Coronavirus, a fronte dei 295 di sabato scorso. L’epidemia, inoltre, ha ripreso a mietere vittime, seppur in misura controllata: 8 i contagiati di Covid deceduti nelle ultime ore, con un lieve aumento rispetto ai 5 di sabato. Mentre, i soggetti ricoverati in ospedale con sintomi sono 708 e 42 quelli in terapia intensiva. Invece, sono circa 11.706 i soggetti in quarantena a casa e 12.456 gli attualmente positivi, per un totale di 248.070 casi complessivi.

La Lombardia rimane la regione più colpita dal fenomeno, con 16.815 decessi registrati dall’inizio della pandemia e una posizione stabile sulla vetta dei contagi nazionali. In seguito ai tamponi effettuati sabato, sono risultati 38 i positivi, di cui 5 a Milano città, 9 a Bergamo, 4 a Brescia e Cremona, 3 a Mantova, 1 a Lodi, Varese, Sondrio e Como. In provincia di Lecco e Pavia non ci sono stati contagi.