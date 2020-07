Coronavirus Sicilia, oggi 16 nuovi positivi: il punto sui contagi

Coronavirus in Sicilia: scende, rispetto a ieri, il numero dei positivi nelle ultime 24 ore. Ecco il bollettino diffuso dal Ministero della Salute.

Coronavirus in Sicilia: anche oggi il Ministero della salute ha reso noto il bollettino quotidiano, che monitora l’andamento dei contagi in Italia. Rimane alto il numero dei nuovi positivi, che oggi sono in tutto 379 con 9 vittime nelle ultime ventiquattro ore. La maggior parte dei casi si registrano in Lombardia e in Veneto.

La situazione in Sicilia

Per quanto riguarda l’andamento della curva dei contagi nell’Isola, la situazione sembra essersi normalizzati rispetto ai 39 nuovi contagi di ieri (che però tenevano in considerazione anche i risultati dei tamponi condotti sui migranti). Rispetto a ieri, si registrano oggi 16 nuovi positivi. Il numero totale degli attuali positivi è, quindi, di 275. I ricoverati sono in tutto 38, 2 in terapia intensiva e 235 in isolamento domiciliare.