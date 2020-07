Sicilia, incendio in riserva naturale: le fiamme sembrano un’eruzione [FOTO]

Un incendio di grosse dimensioni è divampato ieri nel Trapanese, colpendo la riserva naturale di Monte Cofano. Le immagini impressionanti del rogo hanno spaventato i cittadini che hanno avvertito i vigili del fuoco.

Ieri sera è divampato un incendio presso la riserva naturale Monte Cofano (TR), tra San Vito Lo Capo e Custonaci. Si pensa che il tutto sia partito dal versante del golfo di Macari, nella parte sovrastante la torre della Tonnara, e che poi, tramite il vento di scirocco, sia giunto fino al Monte.

L’incendio, così esteso da essere visibile presso il golfo di Bonagia e quello di Macari, è “l’ennesima azione criminale perpetrata ai danni del nostro patrimonio ambientale”, per dirla con le parole del sindaco di Custonaci, Giuseppe Morfino.

Tuttavia, è stato possibile limitare i danni dell’incendio grazie ad un tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della Forestale. Le squadre di soccorso hanno lavorato durante tutta la notte per spegnere l’incendio, affinché questo non si estendesse maggiormente. Per fortuna, gli ultimi focolai sono stati spenti durante le prime ore del mattino, intorno alle 5, e al momento sono in corso i lavori di bonifica della zona, effettuati dalla guardia Forestale.

L’evento, disastroso per le campagne trapanesi, ha suscitato un certo stupore a causa delle suggestive immagini del Monte in fiamme, che sembrano quelle di un vulcano in eruzione.