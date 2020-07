Coronavirus Sicilia, invitato a matrimonio è positivo: 90 persone in quarantena

Una coppia di invitati ad un matrimonio tenutosi in provincia di Enna scopre di essere positiva. Per tutti i presenti è stata predisposta la quarantena.

Una coppia, dopo essere stata invitata ad un matrimonio in provincia di Enna, precisamente a Nicosia, ha scoperto di essere positiva, dopo il ritorno di uno degli invitati in Germania. L’uomo durante il viaggio manifestava i sintomi del virus che si sono aggravati solo quando è arrivato a destinazione e per questo motivo ha deciso di sottoporsi al tampone, scoprendo così di essere positivo.

In queste ore si sta provvedendo a verificare tutte le persone che sono entrate in contatto con gli invitati del matrimonio, che si è svolto domenica 26 luglio. I novanta invitati presenti alla festa nuziale sono stati messi in quarantena e saranno sottoposti al tampone per accertare la loro condizione di salute. La donna, invece, che era rimasta in Sicilia, è stata ricoverata a Catania per precauzione, anche se è un’asintomatica.