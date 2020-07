Meteo Catania, ondate anomale di calore: scatta la pre-allerta

Meteo Catania: si prevedono ondate di calore per i prossimi giorni. Scatta la pre-allerta della protezione civile: ecco i consigli.

Nei giorni 29, 30 e 31 luglio sono previste ondate anomale di calore con livello di criticità 1 (giallo) equivalente ad un grado di rischio basso, di pre-allerta. Lo comunica il servizio di Protezione civile comunale sulla base del bollettino emanato oggi dal centro di competenza nazionale. Il livello di rischio 1 può comunque precedere il verificarsi di temperature elevate e condizioni meteorologiche tali da incidere sulla salute della popolazione.

L’Amministrazione comunale raccomanda cautela e in particolare di evitare o ridurre l’esposizione all’aria aperta nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18, soprattutto per le fasce di popolazione maggiormente sensibili quali i bambini, gli anziani, i soggetti affetti da asma, patologie respiratorie e cardiovascolari.

Le raccomandazioni ministeriali in questi casi annoverano diversi consigli pratici, tra i quali: migliorare gli ambienti domestici e di lavoro facendo ricorso a condizionatori e ventilatori; in caso di cefalea provocata da un colpo di sole o di calore, bagnarsi subito con acqua fresca per abbassare la temperatura corporea; bere molti liquidi; vestire con indumenti di cotone, lino o fibre naturali e all’aperto indossare cappelli leggeri e di colore chiaro; fare pasti leggeri, preferendo la pasta, la frutta e la verdura alla carne e ai fritti;

durante gli spostamenti in macchina tenere sempre a disposizione una scorta d’acqua; prendersi cura delle persone a rischio, con visite frequenti; controllare neonati e bambini piccoli più spesso; dare molta acqua fresca agli animali domestici e lasciarla in zone ombreggiate. In caso di necessità è possibile contattare: il centro segnalazioni emergenze del Comune, al numero 095 484000; il servizio unico di emergenza al 112.