Concorsi pubblici: tutti i bandi ancora attivi

Concorsi pubblici: c'è ancora tempo per partecipare ad uno dei molti, ancora attivi per il mese di luglio. Ma quali sono questi bandi di concorso?

Concorsi pubblici: non è ancora troppo tardi per consultare uno dei tanti bandi di concorso ancora attivi. Sebbene alcuni siano davvero agli sgoccioli, esiste ancora la possibilità di iscriversi, e tentare di affrontare le prove utili al superamento del concorso selezionato.

Magari la possibilità è davvero dietro l’angolo: serve solamente armarsi di coraggio e, se in possesso dei requisiti giusti per partecipare, provare, nella speranza di essere i prossimi ad essere selezionati per un contratto statale. Ma quali sono i concorsi ancora attivi, ai quali poter partecipare? E quali sono i prerequisiti chiesti dai bandi?

Concorsi pubblici: due bandi per la Polizia di Stato

Pubblicato di recente, questo concorso ha scadenza il prossimo 16 agosto 2020. Secondo il bando, la Polizia di Stato è alla ricerca di undici nuove figure: 7 medici veterinari, e 4 orchestrali. Entrambi i concorsi prevedono la selezione per titoli ed esami; allo stesso modo, entrambi i concorsi prevedono le stesse modalità di partecipazione.

Si richiede che i candidati abbiano una casella di posta elettronica certificata; la domanda potrà essere inoltrata esclusivamente online, tramite il portale della Polizia di Stato.

Concorso scuola pubblica

Altro importante concorso in scadenza è quello, doppio, relativo alla scuola pubblica. Il primo è dedicato all’assunzione di 12863 nuovi docenti di sostegno e comuni per la scuola dell’infanzia e primaria; il secondo, invece, è dedicato alla scuola secondaria, per la quale si prevede l’assunzione di 33000 nuovi docenti di posto comune e di sostegno.

I due concorsi, ordinari, sono aperti a tutti i docenti indipendentemente dagli anni di servizio. Svolto per titoli ed esami, esso prevede per parteciparvi il diploma di Laurea Magistrale. Il termine ultimo per iscriversi, e dunque prendere parte alle prove scritte, è la mezzanotte del prossimo 31 luglio: rimane dunque poco più di un giorno e mezzo per fare domanda.

Ministero infrastrutture e trasporti: concorso FCE

Ultimo, ma non meno importante, è il concorso relativo alla Ferrovia Circumetnea: aperto a diplomati e laureati, si ricercano la figura di un coordinatore di ufficio e 3 specialisti tecnici, di cui uno da assegnare al personale già di ruolo di FCE.

Per iscrivervisi, si avrà tempo fino a domani, 30 luglio. In caso di soprannumero di candidati (più di 60), si procederà ad una prova preselettiva. Si procederà poi, infine, alla valutazione dei titoli, e all’espletamento di una successiva prova orale.