Il Teatro del Fuoco arriva in Sicilia: spettacolo gratuito e tutto al femminile

L'International Firedancing torna in Sicilia con "Donne e Fuoco", la nuova edizione con protagoniste tutte femminili. Ecco dove e quando assistere agli spettacoli.

Torna in Sicilia il Teatro del Fuoco, festival teatrale di danzatori di fuoco e altri linguaggi artistici che si svolge annualmente. Per questa edizione le protagoniste saranno le donne, con una serie di spettacoli dal titolo “Donne e Fuoco”.

Gli spettacoli avranno luogo sabato 1 e domenica 2 agosto tra le piazze del borgo di Petralia Sottana, nel Parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Le esibizioni avverranno, in particolare, in piazza Gramsci e in Piazza Umberto I. Gli eventi si svolgeranno dalle 10 alle 24 e l’ingresso sarà gratuito.

Anche quest’anno il Teatro del Fuoco, International Firedancing Festival, decide di mantenere la sua tappa in Sicilia con un’edizione speciale. “L’anno scorso lo spettacolo del Teatro del Fuoco è stato realizzato al Teatro di Verdura a Palermo, Gibellina e sull’Etna con la presenza di 2000 persone, quest’anno abbiamo accolto l’invito del Comune di Petralia Sottana per dare un segnale di rinascita da un borgo di montagna – afferma Amelia Bucalo Triglia produttrice dell’evento – per stupire con il fascino femminile ed il fuoco“.

Da tredici anni Teatro del Fuoco, International Firedancing Festival si realizza in Sicilia con artisti internazionali, quest’anno si effettua invece una produzione straordinaria che vede esibirsi donne performer italiane provenienti dalla Toscana, Calabria, Sicilia ed una israeliana Ms. Flames e dal Duo WildFlower Project, per raccontare la forza femminile che genera e sostiene la vita.

“Nonostante in questo periodo non sia semplice organizzare eventi, abbiamo desiderato ugualmente che il Teatro del Fuoco fosse presente nel nostro cartellone estivo, anche se ridimensionato dal progetto originale a causa delle limitazioni imposte dal Covid – afferma il sindaco di Petralia Sottana Leonardo Iuri Neglia – Riteniamo importante partire di nuovo con gli eventi culturali, e lo facciamo con un elemento che atavicamente simboleggia purificazione e rigenerazione, il fuoco“.

L’esperienza straordinaria del Teatro del Fuoco, pluripremiato dai Presidenti della Repubblica Italiani succedutisi in questi anni e ritenuto dal Forbes uno degli appuntamenti per cui vale la pena fare un viaggio, è stata capace di registrare sempre sold-out grazie al suo fascino e notorietà. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Teatro del Fuoco o la pagina Facebook dell’evento.