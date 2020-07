Pensioni agosto 2020: il calendario dei pagamenti del mese

Confermato dalle Poste il pagamento a scaglioni anche per il mese di Agosto per evitare assembramenti e code davanti agli uffici o agli sportelli.

Era stato già anticipato nelle scorse settimane ma adesso è arrivata la conferma ufficiale con la pubblicazione del calendario dei pagamenti pensionistici. Infatti, proprio come avviene da qualche mese a questa parte, anche per il pagamento delle pensioni del mese di agosto, è stato scaglionato il ritiro degli emolumenti in diverse giornate in base all’iniziale del cognome.

La conferma è arrivata dall’Inps che ha quindi emesso i pagamenti in anticipo per consentire agli uffici postali di erogare le somme qualche giorno prima rispetto alla normale scadenza. Questo provvedimento è stato adottato per evitare inutili assembramenti e code davanti agli sportelli o agli uffici postali. Perciò, a partire da ieri lunedì 27 luglio, è iniziato il pagamento delle prime pensioni di agosto.

Questo il calendario dei pagamenti pensioni agosto 2020: