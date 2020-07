Ryanair, biglietti a prezzi stracciati: voli da e per Catania da 9,99 euro

Accantonata la paura, si torna a viaggiare e spendendo pochissimo. Ryanair riserva ai propri clienti nuove imperdibili offerte: coinvolti anche voli da e per Catania.

Il ritorno ad una parziale normalità trascina con sé anche la voglia di preparare la valigia e ricominciare a viaggiare per il mondo. Tale desiderio, poi, non può che essere alimentato dalle nuove offerte proposte da Ryanair, una tra le più celebri compagnie aree a basso costo. Navigando sul sito ufficiale, infatti, si scopre che i voli a prezzi stracciati da prenotare entro la giornata di ieri, 23 luglio, sono ancora disponibili.

La lista resa pubblica da Ryanair conta numerose tratte: approfittando tempestivamente delle offerte, dunque, a settembre sarà possibile raggiungere sia città della nostra Penisola che altri Paesi esteri spendendo anche 9,99 euro.

Ryanair: le offerte da e per Catania

Per usufruire delle offerte non occorrerà necessariamente raggiungere altri aeroporti: è coinvolto, infatti, anche quello di Catania. Tra i voli più convenienti con partenza dal capoluogo etneo spicca quello con Berlino Schönefeld come destinazione (a soli € 12,99). Sarà, inoltre, possibile raggiungere Milano Bergamo e Milano Malpensa spendendo solo € 15,99. La tratta Catania-Malta è disponibile a €18,12 mentre il biglietto di quella destinata a collegare la città siciliana a Vienna ammonta a €19,99. Infine, sarà possibile raggiungere Kyiv, Pisa o Budapest spendendo poco più di €20.

Ricordiamo, tuttavia, che i voli in questione sono riservati al mese di settembre così come quelli con Catania come città d’arrivo. Per esempio, è possibile acquistare un biglietto a €9,99 e così, il prossimo 8 settembre, usufruire del volo Milano Malpensa-Catania. È fissata alla stessa tariffa anche la tratta Milano Bergamo-Catania.