Assistenti giudiziari: via libera ad assunzioni per 837 unità

Assistenti giudiziari: tutti i dettagli sull'assunzione di 837 candidati idonei al concorso indetto a novembre 2016 per la carica.

Assistenti giudiziari, via allo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento. Ad annunciarlo è lo stesso ministro della Giustizia Bonafede alla Camera dei Deputati, rispondendo a una interrogazione parlamentare. La graduatoria fa riferimento al concorso di assistente giudiziario e riguarda ben 837 candidati, che saranno assunti in quanto risultati idonei al concorso.

Come avverranno le assunzioni

Le scelte delle sedi per gli assistenti giudiziari avverranno tramite la piattaforma Microsoft Teams nelle giornate comprese tra il 27 luglio e il 7 agosto e i candidati saranno convocati in due fasi. I primi 500 entro il 7 agosto, i restanti 337, invece in autunno. Si tratta dell’ultimo e definitivo scorrimento del concorso indetto ben quattro anni fa (era il novembre 2016) e che esaurisce del tutto la graduatoria.

Con provvedimento della Direzione Generale del Personale e della Formazione del 16 luglio scorso, è stata disposta l’assunzione delle restanti 837 unità del concorso ad 800 posti. La sottoscrizione del contratto, invece, avverrà a settembre 2020, data stabilita per la presa di servizio presso l’ufficio di destinazione scelto dal candidato oppure a esso assegnato.