Test Medicina: ultimo giorno per iscriversi

Ultimo giorno disponibile per iscriversi al test di Medicina, mentre continuano a salire i candidati per l'immatricolazione al corso di laurea con il numero programmato a livello nazionale.

Test Medicina 2020: si avvicinano le prove d’ammissione e con loro l’immatricolazione di migliaia di studenti nel mondo universitario. Sale, intanto, il numero di candidati al test di Medicina, del quale sono in procinto di chiudersi le iscrizioni. Infatti oggi è l’ultimo giorno utile per poter fare domanda di partecipazione al test d’ammissione a Medicina, corso di laurea con il numero programmato a livello nazionale.

Test Medicina: procedura per partecipare alla prova d’ammissione

Universitaly ha aperto le iscrizioni alla prova il 1° luglio 2020 e si fermeranno alle 15:00 di oggi, giovedì 23 luglio. Insomma mancano davvero poche ore per lo stop alle domande di iscrizione al test di Medicina.

Per poter partecipare bisogna seguire alcuni passaggi: registrare un account sul portale Universitaly, inserire i propri dati e attestare la propria identità attraverso un documento di riconoscimento. Successivamente, il candidato-matricola di Medicina dovrà indicare le sedi in cui vorrebbe iscriversi, esprimendole in ordine di preferenza. Scelte che non potranno essere cambiate dopo le 15:00 di oggi 23 luglio.

Un’altra data e scadenza importante per perfezionare l’iscrizione è segnata per il 29 luglio, attraverso le direttive indicate dall’Ateneo scelto come sede in cui svolgere il test di Medicina.

Ultimate le procedure finali per l’iscrizione al test, il candidato dovrà poi seguire le indicazioni date dalle università italiane. La prova si svolgerà il 3 settembre 2020. Nello specifico, si tratterà di 60 quesiti a risposta multipla: 12 domande di cultura generale, 10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica, infine 8 di matematica e fisica.

La pubblicazione dei punteggi delle prove per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria è fissata per il 17 settembre 2020. Dal 25 settembre 2020, invece, si potrà visionare la propria prova. Infine, il 29 settembre 2020 sarà pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa.

Test Medicina: boom di iscritti

Nonostante la polemica del costo del test aumentato, raddoppiano anche i candidati alla prova d’ammissione. Infatti, rispetto al 2019 – stando ai numeri, solo nei primi nove giorni si sono iscritti al test di Medicina 2020 ben 33.097 aspiranti dottori contro i 16.404 del 2019.

Aumenta perciò la competitività per accedere al corso di laurea in Medicina, probabilmente complice anche la situazione sanitaria nazionale e internazionale. Ma sapremo il numero reale di candidati dopo la scadenza fissata alle 15 di oggi, giovedì 23 luglio 2020.