Coronavirus in Sicilia, contagi in aumento: 6 nuovi casi a Catania

Coronavirus in Sicilia: ancora contagi in risalita e terapie intensive che contano nuovi pazienti. L'ultimo bollettino aggiornato del Ministero della Salute.

Purtroppo tornano a salire i casi di Coronavirus in Sicilia. Nell’ultimo bollettino, il conteggio riferito dal Ministero della Salute vede un incremento di 7 nuovi positivi, mentre nel resto d’Italia, dopo il calo degli ultimi giorni, i nuovi contagi sono 282.

In Sicilia, sono attualmente 13, in totale, i ricoverati. Di questi, 10 si trovano in ospedale con sintomi normali e altri 3 in terapia intensiva. Un dato in crescendo negli ultimi giorni, con due casi in più tra ieri e oggi. Complessivamente, invece, gli attuali positivi sono 161, di cui 148 in isolamento domiciliare perché asintomatici o con sintomi lievi.

La ministra dell’Interno Lamorgese ha invitato i giovani a indossare la mascherina in ogni caso necessario, mentre ieri, a Catania, l’assessore Razza nel fare il punto della situazione sulla Sicilia e sulla provincia di Catania ha sollecitato i siciliani a mantenere quell’atteggiamento di prudenza e rispetto delle regole avuto nei mesi del lockdown.

Coronavirus in Italia

Nel resto della Penisola è l’Emilia-Romagna a registrare oggi il numero più alto di casi, 57 nelle ultime 24 ore, seguita dalla Lombardia (51) e dal Veneto (36). Numeri in risalita, dunque, che invitano ulteriormente a non abbassare la guardia, un appello ripetuto da più parti negli ultimi giorni e che ha spinto diversi esponenti del governo nazionale e regionale a esporsi e a chiedere più prudenza agli italiani.