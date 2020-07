Coronavirus, in Sicilia 2 nuovi positivi e 1 terapia intensiva: i dati di oggi

Coronavirus, in Sicilia altri due casi rispetto a ieri. I dati del Ministero della Salute segnalano, inoltre, un totale di 2 terapie intensive (+1). Meno contagi in Italia.

I casi di Coronavirus in Sicilia continuano a salire leggermente. Dalla giornata di ieri si segnalano due ulteriori contagi, in linea con l’andamento medio dell’ultima settimana nell’Isola. I casi attualmente positivi, diffusi nel bollettino odierno del Ministero della Salute, salgono quindi a 157 casi in tutto. Sono in tutto dodici, invece, gli ospedalizzati, di cui 10 ricoverati normalmente e due in terapia intensiva (un caso in più rispetto a ieri). Degli attuali contagiati, come affermato dall’assessore alla Salute Ruggero Razza stamattina in conferenza stampa, 21 dovrebbero trovarsi nella provincia di Catania.

Buone notizie, invece, a livello nazionale. Il numero di nuovi casi registrati, infatti, è in ulteriore calo rispetto ai giorni scorsi. Nell’intera Penisola si registrano in tutto 129 nuovi positivi, di cui il maggior numero si trova tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Aumentano, invece, le vittime, 15 in tutto, due in più rispetto a ieri.