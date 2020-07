Dolce e Gabbana, in Sicilia non solo film: arriva la mostra

Dolce e Gabbana spopolano in Sicilia grazie al nuovo film "Devotion", girato nell'Isola da Tornatore, ma gli appuntamenti si allungano con la nuova mostra fotografica dei due stilisti.

Dolce e Gabbana arrivano in Sicilia per rilanciare la bellezza dell’Isola. Due degli stilisti italiani più famosi al mondo ritornano nell’Isola, con una serie di appuntamenti destinati ad accendere i riflettori sulla Regione. Gli appuntamenti previsti, fortemente voluti dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, mirano a sfruttare il richiamo del marchio D&G come volano per sponsorizzare la Sicilia dal punto di vista anche turistico.

Il primo appuntamento è stato il 18 luglio al Taormina Film Fest, con la presentazione in anteprima assoluta di “Devotion”, un docufilm di Tornatore con musiche inedite di Ennio Morricone. I produttori sono gli stessi Dolce e Gabbana e la pellicola ruota attorno al loro amore incondizionato per la bellezza. “Devotion” girerà un po’ per tutta la Sicilia. Sono numerosi, infatti, gli appuntamenti sparsi nell’Isola per vedere il docufilm gratuitamente, all’interno dell’iniziativa “cinema all’aperto” promossa dalla Regione Siciliana”.

Il film è la sintesi della collaborazione che da anni anima il trio (i due stilisti e il regista, anch’esso di origini siciliane). La stessa Sicilia, luogo scelto per l’anteprima mondiale, fa da ambientazione per la pellicola, girata tra Palermo e Monreale. Dopotutto, Dolce e Gabbana sono particolarmente legati all’Isola, da sempre loro fonte di ispirazione. Domenico Dolce è originario di Polizzi Generosa, e proprio nella sua città natale ha aperto l’impresa D&G ricami a mano.

Nei prossimi mesi, inoltre, Palermo sarà il centro dei principali appuntamenti con il marchio D&G, tramite una serie di appuntamenti musicali e artistici. Uno dei primi grandi appuntamenti è la prima ed esclusiva mostra fotografica di Dolce e Gabbana, incentrata sulla storia del loro marchio. La mostra dovrebbe essere inaugurata tra fine ottobre e la prima settimana di novembre a Palermo, nella suggestiva cornice di Palazzo Reale. Insomma, il duo di stilisti rinnova il suo sodalizio con la Trinacria, terra che, dopo essere stata incoronata regina di prenotazioni per l’estate 2020, può godere di due testimonial d’eccezione.