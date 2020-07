Dolce e Gabbana, il film arriva nelle piazze siciliane: ecco dove vederlo gratis

Devotion", in nuovo film di Tornatore e Dolce&Gabbana, andrà in giro per le piazze siciliane. Il film, infatti, è stato scelto per l'iniziativa "cinema all'aperto".

Presentato lo scorso 18 luglio alla 66esima edizione del Taormina Film Fest, “Devotion“, in nuovo film di Tornatore e Dolce&Gabbana, andrà in giro per le piazze siciliane. Il film, infatti, sarà disponibile gratuitamente con un tour che toccherà l’Isola e le sue province.

Il docufilm ha per protagonisti gli stessi celebri stilisti, Stefano Gabbana e Domenico Dolce per l’appunto, e racconta l’amore senza limiti per la bellezza e, quindi, per la Sicilia. L’Isola, da sempre omaggiata dagli stilisti, è, infatti, fonte d’ispirazione per i due imprenditori della moda italiana. La regia con Giuseppe Tornatore, anche’egli di origine siciliana, non è casuale e sublima anni di collaborazione tra i tre.

Cinema all’aperto: scelto il film di Dolce&Gabbana

La pellicola è stata girata a Palermo e grande protagonista è, senza dubbio, il Duomo di Monreale. La proiezione di Taormina segna l’avvio del tour del docufilm e dell’iniziativa “cinema all’aperto”, promossa dalla Regione Siciliana.

Grazie all’istallazione di un maxi schermo itinerante, quindi, si porterà “Devotion” in alcune delle più belle piazze di Sicilia. Le piazze coinvolte saranno: