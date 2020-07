Coronavirus, in Sicilia 157 positivi e 145 in isolamento: il punto della situazione

Il punto della situazione in Sicilia riguardo la pandemia Coronavirus: risulterebbero 21 positivi e 113 persone in isolamento fiduciario.

Dopo circa sei mesi dallo scoppio dell’epidemia in Italia, la situazione sembra essere decisamente migliore se si considerano i dati del periodo più vicino al picco. Anche dalla Sicilia arrivano dati relativamente rassicuranti che, sebbene non debbano far abbassare la guardia, sono sempre bene accetti. La pandemia non ha infatti abbandonato l’Isola, e con la stagione estiva e i conseguenti arrivi dei turisti da più parti del mondo è normale un possibile aumento dei contagi.

Ad oggi, la Sicilia si presenta con i seguenti dati: 157 sono gli attuali positivi, dei quali 145 sono in isolamento domiciliare, 10 persone sono ricoverati con sintomi e 2 sono ancora in terapia intensiva. Per quanto riguarda la città etnea nello specifico, 21 persone risultano positive al Coronavirus e 113 in isolamento fiduciario a causa dei due cluster di Catania e Misterbianco. L’incremento di casi in tutta l’Isola rispetto al giorno precedente è di due persone a fronte di 2.653 nuovi tamponi effettuati. Invece, in tutta Italia i nuovi positivi dalla giornata di ieri sono 129 per 43.110 tamponi effettuati.

Tra gli ultimi casi registrati in Sicilia, anche quello di una donna di 33 anni incinta al nono mese, risultata positiva dopo essere rientrata dal Marocco, suo paese di origine. La donna si trova adesso all’ospedale Cervello di Palermo, dopo essere stata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ingrassia del capoluogo siciliano.