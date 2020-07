Coronavirus in Sicilia, 3 nuovi contagi a Catania: i dati aggiornati

Coronavirus in Sicilia: sono 4 i nuovi casi positivi registrati oggi. I dati aggiornati secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile.

Coronavirus in Sicilia

In Sicilia, le terapie intensive continuano a rimanere vuote e il totale degli attuali positivi è di 158 persone. Inoltre, non ci sono vittime da più di una settimana. I tamponi sono stati 2.400 nelle ultime 24 ore c hanno attestato quattro nuovi contagi. Tre di questi in provincia di Catania che continua ad essere quella più colpita dall’inizio della pandemia con 788 casi totali. Un nuovo caso, invece, a Palermo – che fa salire a un totale dall’inizio dell’emergenza di 507 casi – dove i ricoveri in ospedale, purtroppo, passano da 6 a 9.

Coronavirus in Italia

È stabile il numero dei nuovi contagiati da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: sono 233, a fronte dei 230 di ieri. Le vittime sono invece 11, in diminuzione dopo le 20 di ieri. I casi totali salgono a 243.967, i morti arrivano a 35.028. I dati sono stati pubblicati dal Ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 12.456 (-17), i guariti 196.483 (+237).

Secondo il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, complessivamente, il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane “a bassa criticità”. A livello nazionale, si osserva un lieve aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati con un indice di trasmissibilità nazionale (Rt) di 1.01. Questo indica che “la trasmissione nel nostro paese è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane”.