All’Humanitas controlli gratuiti per le donne: info su come prenotarsi

L'Humanitas Mistebianco apre gratuitamente le porte alle donne per visite specialistiche in vari reparti. In un'unica giornata le pazienti potranno sottoporsi a vari controlli.

L’Humanitas Misterbianco, noto istituto clinico nel catanese, ha organizzato visite gratuite alle donne a favore della prevenzione. È la prima volta che la clinica apre le porte dopo il lockdown con un evento del genere. Le pazienti potranno sottoporsi a check-up nell’ambito ginecologico, senologico, endocrinologo e nutrizionistico. L’iniziativa fa parte delle attività proposte dall'(H)Open Week Bollini rosa, portato avanti dall’Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna).

Per il presidente della Fondazione Onda, dott.ssa Francesca Merzagora, è arrivato il momento di dare un segnale dopo la chiusura degli scorsi mesi. “Il lancio di questo nuovo (H)Open Week è fondamentale soprattutto in questo momento storico – ha dichiarato il presidente della Fondazione Onda – il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare“. D’accordo su questa linea anche la direttrice dell’Humantas, la dott.ssa Annunziata Sciacca. “È un segno importante di ritorno alla normalità – ha riferito la dott.ssa Sciacca- e lo è oggi più che mai, con la prevenzione, parola che è passata in secondo piano durante l’emergenza Covid-19. La prevenzione non può più attendere ed è nostro compito essere a fianco della salute della donna”.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio dalle 9 alle 14, previa prenotazione, specificando che la visita rientra tra le attività gratuite dei “Bollini rosa”. È possibile prenotare chiamando questo numero: 095 73390784.