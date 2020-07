Coronavirus, in Sicilia 0 nuovi casi: in aumento nel resto d’Italia

Coronavirus in Italia: la situazione aggiornata a oggi nei dati diffusi dal Ministero della Salute. Zero i nuovi casi in Sicilia, ma preoccupano i nuovi focolai.

I casi di Coronavirus in Sicilia sono pari a zero per la giornata di oggi, venerdì 10 luglio, nel bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute. Per il terzo giorno di seguito, tuttavia, la curva epidemiologica in Italia è in salita e si registrano 276 nuovi casi e 12 morti in più rispetto a ieri. La regione col numero maggiore di nuovi casi è la Lombardia, che ne registra circa la meta (135 su 276). Numerosi i casi anche in Emilia-Romagna, dove ci sono 53 nuovi contagiati rispetto a ieri a causa del secondo focolaio scoppiato nel capoluogo emiliano. Nel resto d’Italia, invece, Lazio, Liguria, Piemonte e Toscana sono le uniche altre regioni a registrare un numero a doppia cifra di contagi.

In totale, gli attuali positivi sono in tutto 13.428, di cui oltre 10 mila tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Buoni, invece, i dati relativi alla terapia intensiva, dove solo sette regioni su 21 hanno ancora pazienti ricoverati. In Sicilia, dove gli ospedalizzati sono sei in tutto e dove le terapie intensive si sono svuotate, il numero di positivi è pari a 124, quasi tutti in isolamento domiciliare. L’Isola, inoltre, è l’unica grande regione che oggi registra zero casi. In sua compagnia, solo Valle d’Aosta, Molise e Basilicata a “quota 0”.

La Sicilia si avvicina quindi sempre più al traguardo di regione “Covid-free“, ma la pandemia non può leggersi come circoscritta al solo territorio regionale. Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato di recente che starebbe pensando di estendere lo stato d’emergenza di altri cinque mesi, prorogando quindi la sua validità fino a fine anno. Questo al fine di non farsi trovare impreparati in caso di una seconda ondata in autunno, ma per l’approvazione finale della proroga servirà una delibera apposita del consiglio dei ministri, preceduta da un dibattito in parlamento chiesto dalla stessa maggioranza.