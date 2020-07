L’Amerigo Vespucci arriva in Sicilia: quando e dove la si potrà ammirare

L'Amerigo Vespucci naviga a vele spiegate lungo le coste della Sicilia, dove si fermerà per due giorni. Ecco quando e dove poter ammirare la nave più bella del mondo.

La nave più bella del mondo, l’Amerigo Vespucci, fa tappa in Sicilia. L’arrivo della nave Scuola per gli allievi ufficiali è atteso per domani, alle nove di mattina, a Siracusa, ma la nave ha attraversato lo Stretto di Messina già intorno alle 11 di stamattina e si dirige a vele spiegate verso il capoluogo aretuseo.

La nave Scuola sta già navigando in queste ore lungo il versante orientale della Sicilia e transiterà davanti a Taormina e Catania, dopo aver superato Messina nel corso della mattinata. Una volta raggiunta Siracusa, la nave si fermerà in rada e la cittadinanza avrà modo di ammirare, seppur da terra, la suggestiva cerimonia dell’ammaina bandiera, che vedrà coinvolti i 106 allievi ufficiali della 1′ classe dell’Accademia navale assieme all’equipaggio e, all’imbrunire, la caratteristica illuminazione tricolore dell’unità.

L’orario da fissare tra i promemoria per assistere allo spettacolo è intorno alle 20:30, ma l’Amerigo Vespucci rimarrà all’ancora nella rada di Siracusa fino a mercoledì pomeriggio, quando saluterà la città per continuare l’attività addestrativa in mare.

La campagna d’Istruzione a bordo dell’Amerigo Vespucci rappresenta un momento fondamentale per la formazione dei giovani allievi ufficiali, i quali, al termine del primo anno di studi in accademia navale, a bordo ricevono il “battesimo del mare”. L’immagine del vascello è scolpita nei cuori dei catanesi sin dall’estate dell’anno scorso, quando l’imbarcazione è rimasta ormeggiata al porto di Catania per diversi giorni. Le spettacolari foto della nave, come quella in evidenza, risalgono al giugno del 2019, quando è stato possibile anche svolgere delle visite guidate a bordo. Un’esperienza rara che non si replicherà a Siracusa, forse anche per le difficoltà logistiche nel far rispettare le stringenti norme anti-contagio imposte per far fronte all’emergenza sanitaria.

Anche se vista da lontano, però, la nave più bella del mondo rimane uno spettacolo degli occhi, che chiunque dovrebbe ammirare almeno una volta nella propria vita.