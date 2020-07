ST Microelectronics Catania assume: le posizioni aperte e come fare domanda

ST Microelectronics Catania assume: sono diverse le posizioni lavorative attive presenti alla sezione "careers". Qui vediamo quali sono e come inoltrare la domanda.

La ST Microelectronics con sede a Catania assume. Sono in tutto 20, tra posizioni regolari e tirocini/stage, le offerte di lavoro pubblicate alla sezione “careers” della ST. Si ricercano soprattutto ingegneri, con varie posizioni aperte per laureati, con esperienza o, in alcuni casi, senza. È bene specificare sin da subito, però, che malgrado sul motore di ricerca presente sul sito risultino ancora come “vacancies” attive, alcune delle offerte presenti risalgono anche agli scorsi mesi, o, in alcuni casi, al 2019. Non si tratta, quindi, di annunci lavorativi inseriti negli ultimi giorni.

ST Microelectronics: le posizioni aperte

Di seguito si riportano, specificando quando si tratta di tirocinio e quando di assunzione regolare, le offerte presenti sul sito in ordine di inserimento (dalla più recente alla più datata):

Characterization & Modeling M/F (Regular);

Application Engineer M/F (Regular);

Product/Test Engineer M/F (Regular);

Process Engineering M/F (Regular);

Product/Test Engineer M/F (Regular);

Product/Test Engineer M/F (Regular);

Pdct Test Engin MGR I (Regular);

Product / Test Engineer M/F (Regular);

Characterization & Modeling for technology reliability mission profile M/F (Regular);

Digital Verification Engineer M/F (Regular);

Maintenance M/F (Regular). Due posizioni per questa offerta;

Site Information Security Officer (Regular);

HW Design JR ENG II (Regular). Due posizioni per questa offerta;

Technical Marketing M/F (tirocinio/temporary);

Application Engineer M/F (tirocinio / temporary);

IT Ops:Serv Delivery JR ENG II (regular);

Equipment Engin JR ENG I (regular);

Engineer R&D Conception / Design Microelectronics (tirocinio/temporary).

Come candidarsi

I candidati interessati possono leggere la descrizione completa della posizione offerta, inclusiva dei requisiti richiesti al candidato e degli incarichi previsti dalla posizione lavorativa, sulla pagina https://stcareers.talent-soft.com/job/list-of-jobs.aspx, selezionando come “Job location” la sede ST Microelectronics di Catania. Selezionando la posizione aperta a cui si è interessati, inoltre, sarà possibile inviare la propria candidatura. Per farlo, tuttavia, sarà necessario creare un account sul sito indicato, così da poter accedere all’area candidati.