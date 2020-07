CALCIO CATANIA – Dove vedere la partita contro la Ternana

Calcio Catania di scena al Libero Liberati di Terni per il secondo turno dei playoff: 23 rossazzurri convocati da Lucarelli per la delicata e decisiva sfida esterna.

Giorni importanti per la compagine rossazzurra, pronta a lottare su diversi fronti per il futuro e la gloria del club. Se da una parte gli uomini di Lucarelli sono in viaggio verso Terni per cercare di passare il secondo turno dei playoff, l’altra importante sfida la si sta giocando tra burocrazia e tribunale, nella speranza che possa avvenire l’auspicato passaggio di consegne e la salvezza della matricola 11700.

Dopo la bella vittoria interna, seppur sofferta, contro la Virtus Francavilla per 3-2, le altre due notizie più importanti della settimana sono state svelate fuori dal campo: la prima riguarda la pubblicazione del bando da parte del Tribunale di Catania per la vendita della società, con una base d’asta di 1.304.000 euro per gli interessati; la seconda, non meno importante, ha riguardato la raccolta fondi effettuata dal tifo organizzato e sostenuta da gran parte dei tifosi etnei.

1852 biglietti venduti (al prezzo minimo di 5€) e ben 9.260€ totali che, stamane prima della partenza per Terni, sono stati consegnati dai tifosi alla squadra allenata da mister Lucarelli. Un sostegno, certamente non scontato e dovuto, che è stato apprezzato da quanti stanno lottando per le sorti del Calcio Catania, in primis i giocatori sul campo.

Proprio per quanto concerne la partita di domenica 5 luglio, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 al Libero Liberati di Terni, non verrà trasmessa in diretta da alcuna emittente nazionale e locale; il live della partita, infatti, verrà trasmesso solo in diretta streaming dal sito dedicato Eleven Sports, acquistando il singolo tagliando o possedendo un abbonamento. In differita e dopo il fischio finale, invece, verrà trasmessa dall’emittente televisiva siciliana Telecolor.