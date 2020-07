CALCIO CATANIA – Buona la prima: goal e highlights della gara playoff [VIDEO]

Biondi, Curcio e Pinto fanno gioire i tifosi rossazzurri nel silenzio surreale del Massimino, grazie alla rimonta sulla Virtus Francavilla nel primo turno dei playoff di Serie C.

Seppur non senza difficoltà, il Calcio Catania ha iniziato, nel migliore dei modi e con il conseguente passaggio del primo turno, l’avvincente sfida dei playoff. In un clima quasi surreale per il tifo etneo, complici sia il Massimino a porte chiuse che la sfida che si sta giocando al Tribunale di Catania per l’auspicato passaggio di consegne, la squadra di Lucarelli ha battuto per 3-2 la Virtus Francavilla.

Una gara dai due volti e che ha visto, nonostante il buon inizio e il bel piglio dei rossazzurri, la squadra etnea andare sotto di ben due reti, grazie alle reti dei soliti Leonardo Perez e dell’argentino Federico Vazquez. Ma, pur in un momento di grande difficoltà, gli uomini di mister Lucarelli hanno trovato il bandolo della matassa, sfiorando per diverse volte la rete e trovandola 7 minuti dopo grazie al goal del catanese Kevin Biondi, tra i migliori in campo.

Al 56esimo è Alessio Curcio a siglare il pareggio dal dischetto, dopo un fallo di mano ravvisato dall’arbitro, e a riportare il vento a favore della squadra dell’elefante. Ma, nonostante i due risultati utili su tre per il passaggio del turno, una splendida discesa di Giovanni Pinto, condita da slalom e rete di destro, ha sancito il ritorno alla vittoria dei rossazzurri. Nel mezzo anche diverse occasioni per Biondi e lo stesso Curcio, legittimando una vittoria del tutto meritata.

Adesso la squadra rossazzurra dovrà aspettare la gara odierna tra Ternana e Avellino per conoscere la sua prossima avversaria, con la gara che si disputerà domenica. In caso di vittoria degli umbri, i rossazzurri andranno in trasferta in quel di Terni, mentre, qualora a spuntarla dovessero essere gli irpini, sarà il Catanzaro a dover affrontare la trasferta allo Stadio Angelo Massimino di Catania.