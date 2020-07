Aeroporto Catania: Volotea inaugura nuova tratta nazionale

Aeroporto Catania: la compagnia low cost spagnola inaugura una nuova tratta nazionale: l'aeroporto di Fontanarossa sarà collegato con il capoluogo piemontese.

La compagnia aerea low cost Volotea ha inaugurato oggi la sua nuova rotta in partenza da Catania-Torino. Per la Summer 2020 l’offerta Volotea prevede voli in partenza dallo scalo etneo alla volta di Ancona, Bari, Genova, Napoli, Pescara, Venezia e Verona. Lo rende noto la Sac.

Il nuovo volo in partenza da Catania rientra in un progetto ampio che vede la compagnia impegnata nel consolidare il suo network 2020 con l’avvio di 40 nuove rotte nazionali, 15 delle quali in esclusiva, in Italia, Francia, Spagna e Grecia.

In questi Paesi, inoltre, la compagnia punta a intensificare i collegamenti tra le isole e la terraferma, offrendo ai suoi passeggeri la possibilità di raggiungere ancora più comodamente alcune tra le più accattivanti mete vacanziere.

“Siamo molto felici – ha commentato Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea – di poter inaugurare la nuova rotta in partenza da Catania alla volta di Torino. Con l’avvio del nuovo collegamento per tutti i passeggeri catanesi sarà possibile raggiungere ancora più comodamente il Piemonte per uno short break in una delle regioni più affascinanti d’Italia o per andare a trovare familiari e parenti che vivono li. Allo stesso tempo ci auguriamo di potenziare i flussi turistici verso Catania e la Sicilia”.

“L’avvio della rotta per Torino da parte di Volotea, che ringrazio – ha affermato l’amministratore delegato dell’Aeroporto di Catania, Nico Torrisi – rappresenta una gradita novità. La nuova destinazione, che si aggiunge alle altre già operative, permette infatti di ampliare la scelta per i siciliani che intendono raggiungere il Piemonte e le regioni del Nord, rappresentando contestualmente un importante volano turistico per la Sicilia”.