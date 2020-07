Ferrovia Circumetnea assume: come inviare la candidatura

La Gestione governativa Ferrovia Circumetnea ha indetto un bando di concorso, per titoli e colloqui, per il reclutamento di tre figure professionali di Specialista tecnico gestione sicurezza, rete e turismo parametro 193. Le domande dovranno essere recapitate entro il 30 luglio 2020.

Opportunità di lavoro a Catania. La È stato pubblicato in data 30 giugno il bando per un concorso indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concordato con la Gestione governativa Ferrovia Circumetnea; il concorso, per titoli ed esami, è finalizzato alla costituzione di tre rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la figura professionale di Specialista tecnico gestione sicurezza, rete e turismo.

Uno dei tre posti disponibili sarà riservato al personale dipendente a tempo indeterminato di Ferrovia Circumetnea, con anzianità di servizio non inferiore a due anni, come precisato dallo stesso bando. Tuttavia, qualora non dovesse essere ricoperto, tale posto riservato verrà accomunato agli altri. Tra gli indispensabili requisiti per candidarsi figurano il possesso di un titolo di laurea triennale in Ingegneria e l’esperienza tecnica o gestionale di almeno due anni nel settore dell’esercizio ferroviario.

Le domande d’ammissione, esclusivamente prodotte in busta chiusa come precisato nel documento, devono essere spedite a mezzo raccomandata A.R. e saranno ritenute valide se recapitate entro il 30 luglio 2020. Lo schema di domanda è facilmente reperibile all’interno dello stesso bando.

Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 60 richieste di partecipazione alla procedura concorsuale, si procederà con una prova preselettiva che consisterà nella somministrazione di test di 60 domande a risposta multipla sulle discipline inerenti anche la prova orale. Il personale già alle dipendenze dalla società, invece, sarà esonerato dall’eventuale test preselettivo e ammesso direttamente alla prova finale.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito della Circumetnea, nonché il bando relativo. All’interno del bando, inoltre, si specificano le procedure e gli argomenti che riguarderanno l’eventuale prova preselettiva. Tra questi, a titolo d’esempio e non esaustivo, si riportano i seguenti argomenti relativi alla prova orale: regolamento di circolazione ferroviaria; codice del turismo; sicurezza nelle gallerie ferroviarie; funzioni, ruolo e competenze dell’ANSF, l’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria.