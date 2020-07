Tiziano Ferro e Ultimo in concerto a Catania: l’ipotesi dopo l’addio a Messina

Slittano a luglio del 2021 le date siciliane dei tour estivi di Tiziano Ferro e Ultimo. La location dei due eventi, però, non sarà più Messina, mentre spunta l'ipotesi Catania.

Si sarebbero dovuti svolgere quest’estate i concerti siciliani di Tiziano Ferro e Ultimo, che avrebbero avuto come location lo stadio “San Filippo” di Messina. L’emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni anti-contagio, tuttavia, hanno costretto i due artisti, come molti altri colleghi, a rinviare i tour al prossimo anno. Le date siciliane 2021 di Ferro e Ultimo, tuttavia, non saranno accolte nella cornice dello stadio messinese e spunta adesso l’ipotesi Catania.

“Ufficiale l’addio di Messina ai concerti! Dopo essere stata per 13 anni al centro del panorama musicale del Sud Italia – scrive sul proprio profilo Facebook Carmelo Costa, promoter locale di Musica da Bere – un’assurda decisione dell’Amministrazione Comunale di Messina cancella la Città dalla Musica. Annunciati i tour 2021 di Tiziano Ferro e Ultimo con una tappa in Sicilia in uno stadio di una città da definire“.

“Per ciò riguarda la data di Messina – ha dichiarato Tiziano Ferro su Facebook – originariamente prevista il 27 giugno 2020, stiamo valutando i problemi relativi allo Stadio per poterla riprogrammare quanto prima. Ciò che possiamo confermare ad oggi è che il tour toccherà la Sicilia nel mese di luglio 2021, sarà nostra premura comunicare gli aggiornamenti con tempestività non appena ce ne saranno. Ringraziamo per la pazienza tutti gli acquirenti del concerto allo stadio San Filippo a cui presto daremo tutte le indicazioni relative al biglietto in loro possesso”.

Le date dei tappe siciliane di Tiziano Ferro, quindi, sono del tutto confermate, come la possibilità di utilizzare il biglietto già acquistato prima del rinvio dei concerti. A restare incerta, invece, è la città che ospiterà i concerti, anche se emerge prepotentemente l’ipotesi che possa essere Catania a ospitare i due tour.

L’amministrazione comunale catanese, infatti, come riporta l’edizione cartacea del quotidiano La Sicilia, avrebbe già comunicato al propria disponibilità ad accogliere gli artisti in concerto a luglio 2021. La gara, tuttavia, resta ancora aperta, con Palermo che si è dichiarata altrettanto pronta ad offrire la propria accoglienza.