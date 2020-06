Meteo Sicilia: ancora picchi di 40 gradi, ma arrivano le piogge

Il meteo Sicilia prevede una settimana all'insegna di cielo soleggiato e caldo intenso. Già da venerdì però, potrebbero arrivare correnti d'aria fresca e piogge

Il meteo Sicilia di questa giornata di fine mese vede l’Isola attanagliata dalla morsa del caldo. La responsabilità è dell’anticiclone africano che non mollerà la presa neanche durante i primissimi giorni di luglio. A partire dal fine settimana, tuttavia, un vortice ciclonico si abbatterà sull’Italia, determinando un brusco calo delle temperature anche al Sud e in Sicilia.

Fino a venerdì, quindi, il meteo Sicilia prometterà giornate di caldo intenso e cielo soleggiato, frutto del vortice di alta pressione sub-tropicale, che sta proteggendo l’Isola dal maltempo europeo. Le temperature, oggi e nei prossimi giorni, potranno raggiungere anche i 37/38 gradi, con punte di 40/42 gradi nelle zone interne della Sicilia.

La situazione atmosferica potrebbe cambiare, però, già a partire da giovedì, quando un vortice d’aria più fresca passerà le Alpi e comincerà a interessare, man mano, tutto il Paese. Questa nuova perturbazione potrebbe causare un brusco calo delle temperature, anche di dieci gradi, e la presenza di rovesci di diversa intensità.

Il maltempo al Sud dovrebbe arrivare, tuttavia, tra venerdì e sabato, con un primo weekend di luglio che dovrebbe svolgersi tra temporali e clima più fresco.

Meteo Catania: maltempo domenica e lunedì

Il meteo Catania vedrà temperature oltre i trenta gradi e giornate per lo più soleggiate per l’intera settimana. In alcune ore del pomeriggio, infatti, si potrebbero raggiungere i 33 gradi e oltre, con picchi di caldo e afa da allerta.

La perturbazione fresca, che interesserà l’Italia già da giovedì, arriverà a Catania solo nella giornata di domenica, che sarà contraddistinta da temporali anche intensi nelle ore pomeridiana. Il meteo Catania, infine, prevede pioggia anche per l’inizio della prossima settimana. Lunedì, infatti, potrebbe alternare piogge e temporali a cielo coperto, con temperature che oscilleranno tra una minima di 20 a una massima di quasi 33 gradi.