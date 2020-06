Turismo Sicilia, si punta sui voli low cost: 15 milioni dalla Regione per i biglietti

Lo annuncia l'assessore regionale al Turismo, Manlio Messina, a margine di un incontro svoltosi oggi.

“Incontrerò in settimana le compagnie low cost e acquisteremo 15 milioni di euro di biglietti per permettere ai turisti di venire in Sicilia a prezzi calmierati. Ad affermarlo è l’assessore al Turismo della Regione Sicilia Manlio Messina. “Abbiamo destinato inoltre un fondo di 300 milioni – continua l’assessore – per pagare le tasse che riguardano i contributi che di solito versano gli albergatori per venire loro incontro e stiamo investendo altri 75 milioni per acquistare prenotazioni negli alberghi e darle in più a chi ha già prenotato dei giorni nelle nostre strutture alberghiere e cercare così di far ripartire il turismo”.

Non mancano poi le frecciate ad Alitalia relativamente alla questione caro voli Sicilia. “Il caro voli penalizza troppo l’Isola e noi, già da diverse settimane, abbiamo avviato un’interlocuzione con il ministero dei Trasporti, ma c’è un governo silente e una compagnia che nonostante 3 miliardi di contributi statali non è una vera compagnia di bandiera. Questa non è vera politica dei trasporti – conclude l’assessore – pretendiamo di più, vogliamo che la Sicilia venga messa al pari delle altre regioni.