Coronavirus, in Sicilia solo un nuovo positivo: il bollettino del 29 giugno

Coronavirus in Sicilia: nessun un nuovo caso e nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore. I dati aggiornati ad oggi, lunedì 29 giugno.

Coronavirus in Sicilia

Un nuovo caso di Coronavirus è stato riscontrato in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di oltre mille tamponi effettuati. Quattro pazienti che sono guariti scende il numero degli attuali positivi censiti dal sistema sanitario regionale. Sono infatti 127 le persone attualmente positive in Sicilia (ieri erano 130) di cui 21 ricoverate con sintomi (4 in meno di ieri), 3 in terapia intensiva (uno in meno di ieri) e 103 in isolamento domiciliare (ieri erano 105).

Con il nuovo caso di Covid-19 il numero totale di malati riscontrati in Sicilia dall’inizio dell’epidemia è di 3.078, mentre i decessi sono ormai fermi da giorni a quota 281.

Coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono state contagiate da Coronavirus 126 persone: il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia sale così a 240.436 secondo gli ultimi dati della Protezione civile. Ieri i nuovi contagi erano 174, uno in meno rispetto a due giorni fa quando i nuovi casi erano stati 175, 259 tre giorni fa.

Nell’ultimo giorno, altre 6 persone sono morte per il Coronavirus, il totale dei decessi sale così a 34.744. Ieri le vittime erano state 22, mentre due giorni fa erano 8. Quello di oggi è il dato più basso da inizio marzo.