Ammissione Unict 2020: pubblicato avviso per lauree magistrali a numero non programmato

L'Università di Catania ha pubblicato l'avviso per l’ammissione al primo anno dei corsi di studio magistrali a numero non programmato.

Di seguito i corsi a cui fa riferimento l’avviso pubblicato da Unict:

Archeologia – LM 2;

Biologia ambientale – LM 6;

Biologia sanitaria e cellulare-molecolare – LM 6;

Filologia moderna – LM 14;

Filologia classica – LM 15;

Physics – LM 17;

Informatica – LM 18;

Chemical engineering for industrial sustainability (Ingegneria chimica per la sostenibilità industriale) – LM 22;

Ingegneria civile delle acque e dei trasporti – LM 23;

Ingegneria civile strutturale e geotecnica – LM 23;

Automation engineering and control of complex systems (Ingegneria dell’automazione e del controllo dei sistemi complessi) – LM 25;

Ingegneria della telecomunicazioni – LM 27;

Electrical Engineering – LM 28;

Electronic Engineering – LM 29;

Ingegneria gestionale – LM 31;

Ingegneria informatica – LM 32;

Ingegneria meccanica – LM 33;

Ingegneria per l’ambiente e il territorio – LM 35;

Lingue e letterature comparate – LM 37;

Lingue per la cooperazione internazionale – LM 38;

Scienze linguistiche per l’intercultura e la formazione – LM 39;

Matematica – LM 40;

Economia e management del territorio e del turismo – LM 56;

Comunicazione della cultura e dello spettacolo – LM 65;

Scienze geologiche – LM 74;

Direzione aziendale – LM 77;

Finanza aziendale – LM 77;

Scienze filosofiche – LM 78;

Scienze geofisiche – LM 79;

Storia dell’arte e beni culturali – LM 89.

Sono ammessi al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale a numero non programmato tutti i candidati (a parità di condizioni, i cittadini italiani, i cittadini comunitari, nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno):

in possesso del titolo di laurea, di diploma universitario o di un titolo di studio conseguito all’estero

e ritenuto idoneo dal competente Consiglio di corso di studio.

in possesso dei requisiti curriculari descritti, per ciascun corso di studio, nei relativi allegati che

costituiscono parte integrante dell’Avviso.

in possesso di adeguata preparazione personale.

Ammissione Unict 2020: laureandi

Sono ammessi, altresì, gli studenti laureandi, anche di altri Atenei, cioè coloro i quali, alla data di scadenza dell’Avviso (10 settembre 2020), non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto e non abbiano acquisito tutti i requisiti curriculari i quali sono, tuttavia, previsti all’interno del loro percorso formativo. Tali studenti laureandi, dopo la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale, potranno iscriversi con riserva al corso di laurea magistrale prescelto (entro il 12 ottobre 2020) a condizione che alla data del 1 ottobre 2020 siano in debito di non più di 30 crediti per il conseguimento del titolo, inclusi i crediti della prova finale (come previsto all’art. 25 del regolamento didattico di Ateneo).

La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale avverrà a cura della Commissione esaminatrice sulla base dell’analisi del curriculum e, ove necessario, si procederà con un colloquio individuale. Lo svolgimento dei colloqui individuali, ove necessario, avrà inizio il 15 settembre 2020 e terminerà il 25 settembre 2020. La sede di svolgimento è indicata, per ciascun corso di studio, negli allegati descrittivi dei singoli corsi.