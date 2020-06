Meteo Catania, rischio temporali: le previsioni

Meteo Catania: c'è un rischio temporali in queste ore, ma le temperature sono destinate a salire vertiginosamente. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Catania: ieri pomeriggio, la Protezione Civile ha diramato un livello di “pre-allerta” gialla per rischio temporali su parte della Sicilia. L’allerta riguarda l’intera giornata di oggi e, ad essere coinvolta è, soprattutto, la Sicilia Orientale. I versanti più a rischio, secondo il bollettino pubblicato online, sarebbero quello Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico e Bacino del Fiume Simeto.

Le previsioni per oggi

Il rischio è, nello specifico, quello di temporali che potrebbero far peggiorare rapidamente il meteo Catania. Stando alle previsioni riportate sul sito 3bMeteo, infatti, temporali o rischi di pioggia riguardano tutta la zona del catanese. Il cielo, tuttavia, sembra attualmente in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche variabilità nel tardo pomeriggio. Per quel che riguarda le temperature, oggi si prevede una temperatura massima di 28.6 gradi e una una minima di 21 gradi.

A dispetto del rischio di piogge e del cielo infatti, le temperature rimarranno nella media stagionale e i venti saranno deboli. Il rischio di maltempo, tuttavia, è destinato a rimanere un brutto ricordo. Nei prossimi giorni, infatti, le temperature si rialzeranno con picchi sicuramente più in linea con la stagione estiva appena arrivata.

Le previsioni per il week-end

A partire dalla giornata di venerdì 26 giugno 2020, le temperature continueranno a salire. La massima si aggirerà intorno ai 29 gradi fino alla giornata di domenica 28 giugno in cui si supereranno i 30 gradi. Il cielo rimarrà sereno e soleggiato per tutto il week-end, ma le temperature sono destinate a salire ancora. Se questo fine settimana avremo un assaggio di estate, sarà a partire dalla prossima settimana che le giornate si faranno davvero bollenti.

Da lunedì 28 giugno, secondo il sito di 3BMeteo, le temperature supereranno i 35 gradi. In particolare, sarà la giornata di martedì la più calda della settimana con una massima di 37 gradi nelle ore più calde della giornata, dalle 12 alle 13. Il meteo Catania continuerà a rimanere principalmente buono fino agli inizi di luglio quando temperature veramente bollenti saluteranno l’ingresso del nuovo mese.