Meteo Sicilia, diramata allerta gialla: in arrivo piogge e rischio temporali

La Protezione Civile ha diramato su parte dell'Isola un livello di preallerta gialla per rischio temporali, ma il maltempo sull'Isola non durerà molto. Previsti miglioramenti già a partire dai giorni successivi.

Il meteo Sicilia prevede un improvviso sbalzo di instabilità sul versante Orientale dell’Isola. La Protezione Civile ha infatti diramato per la giornata di domani, mercoledì 24 giugno, un livello di preallerta gialla su parte dell’Isola. In particolare, si tratta di criticità gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico sui seguenti versanti: Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico e Bacino del Fiume Simeto.

Già da diversi giorni forti venti soffiano sull’Isola, con ripercussioni anche sull’agitazione dei mari, come tristemente dimostrano i numerosi incidenti avvenuti lo scorso weekend. Tuttavia, l’intensificazione delle precipitazioni è dovuta principalmente a infiltrazioni di aria fredda di provenienza balcanica, che determineranno per la giornata di domani piogge e temporali. Dopo una mattina soleggiata, il peggioramento delle condizioni meteo Sicilia porterà maltempo nel pomeriggio, specie sulle aree montuose interne e sull’Etna. Le piogge si attenueranno quindi nel corso della serata, lasciando spazio a una sera nuvolosa ma con precipitazioni a carattere isolato.

Nonostante il maltempo, le temperature rimarranno pressoché stazionarie e i venti si manterranno deboli. La pioggia, tuttavia, avrà carattere solo momentaneo e sulla Sicilia il meteo continuerà a segnare sole e temperature alte anche per i giorni successivi. Dopo un giovedì ancora parzialmente nuvoloso e con possibili piogge diurne nelle aree montuose, con l’arrivo del fine settimana sull’Isola torneranno sole e temperature alte.