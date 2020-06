Weekend nero in Sicilia: quattro morti e una dispersa in mare

Un fine settimana denso di incidenti si è appena concluso in Sicilia. Sono quattro, in tutto, le persone che hanno perso la vita a causa del mare agitato e dei forti venti di ieri, ma incidenti si sono verificati anche sulle strade dell'Isola.

Quello appena passato è un weekend particolarmente doloroso per la Sicilia, dove sia sul versante Occidentale che Orientale si verificano incidenti mortali in mare e su strada. Sono quattro, in tutto, le vittime che si trascina dietro un fine settimana nero.

L’ultima vittima, in ordine di tempo, è originaria di Partinico, in provincia di Palermo. Un uomo di 49 anni si è lanciato col parapendio nel pomeriggio di ieri, prendendo il volo dalla falesia che sovrasta Trappeto in direzione Balestrate. Qualcosa è andato storto durante il volo, tuttavia, perché l’uomo è caduto ed è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo in gravissime condizioni nella giornata di ieri, mentre stamattina è arrivata la conferma del decesso.

Ancora nella zona di Balestrate, stavolta in zona marittima, si è verificato un altro caso di cronaca nelle prime ore del pomeriggio di ieri. Sono ancora in corso, infatti, le ricerche di una bagnante da parte di Guardia Costiera, Polizia e Vigili del Fuoco. L’allarme è scattato dopo che, a seguito di un’operazione di salvataggio, un ragazzo ha avvertito i soccorritori che con lui c’era anche un’altra ragazza, della quale, però, non aveva più notizie.

Le condizioni del mare, particolarmente agitato a causa dei forti venti, hanno invece fatto una vittima nelle acque di Cefalù, dove un uomo di 55 anni è morto annegato malgrado i soccorsi. Il decesso è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio di ieri, intorno alle 14:30. L’uomo è stato soccorso in tempi brevi, ma, malgrado il salvataggio, le sue condizioni, appena portato a riva, sono apparse sin da subito gravissime. Il medico legale dovrà ora stabilire se l’uomo sia stato colto da un malore mentre si trovava in acqua.

Alla giornata di mare nero si somma, infine, l’incidente mortale che ha colpito un giovane di appena 17 anni, travolto da un’auto nella notte di sabato mentre si trovava all’altezza della circonvallazione di Palermo. Un altro decesso, infine, si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nel Siracusano. Un bagnino di 22 anni originario di Avola nella zona a Sud di Siracusa, in prossimità della rotatoria tra Fontane Bianche e Avola, ha perso la vita nel corso di un incidente autonomo. Le cause sono ancora da chiarire, ma il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto che guidava, finendo sull’asfalto. L’impatto col suolo non ha lasciato speranze alla vita, malgrado gli sforzi dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, il bagnino sarebbe stato ingannato da un cordolo stradale, perdendo il controllo del mezzo. Tuttavia, sarebbero necessarie ancora ulteriori verifiche.

Di nuovo sulla sponda palermitana, nel primo pomeriggio di ieri si è anche verificato un tamponamento a Catena sulla A-29 Palermo Trapani, all’altezza di Capaci, che ha portato alla paralisi del traffico e al ferimento di diverse persone.