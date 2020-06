Coronavirus in Sicilia: 28 migranti positivi su nave in quarantena

Coronavirus: 28 migranti positivi in una nave al largo di Porto Empedocle. A darne notizia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Ventotto migranti positivi al Coronavirus a bordo di una nave al largo di Porto Empedocle. La notizia segue quella del migrante positivo sbarcato stamattina dalla Sea Watch e ricoverato al reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. I due casi, comunque, non sarebbero legati, in quanto la nave in cui si trovano i migranti è la Moby Zazà. A dare la notizia della positività dei migranti è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

“Sono sulla nave in rada a Porto Empedocle – specifica il governatore –, soluzione che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell’Isola, senza poterli circoscrivere e controllare. Oggi si capisce meglio quella nostra richiesta. E chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo, oggi si renderà conto che avevamo ragione. Nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari importanti al principio della precauzione. Voglio sperare che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la Regione nelle scelte che dovranno essere assunte”.