Coronavirus, in Sicilia due nuovi casi positivi ma nessun decesso: aumentano i guariti

Dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile nazionale, la situazione epidemiologica siciliana appare stabile: due soli casi positivi a fronte di un guarito. Nel dettaglio, un resoconto nazionale sul numero di attuali positivi.

Due nuovi casi positivi di Coronavirus in Sicilia, ecco quanto emerso dai dati diffusi dalla Protezione Civile nazionale nella giornata di ieri, 21 giugno. Solo due casi in più di Covid-19 e nessun decesso. Al momento, 141 sono i casi positivi nell’Isola, mentre aumentano di uno i guariti.

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, i ricoverati sono 26, di cui sei in terapia intensiva, mentre si trovano in isolamento domiciliare i restanti 115 soggetti. Sale a 2651 il numero dei guariti. I morti, invece, restano 280. Dall’inizio dell’epidemia, in Sicilia sono stati riscontrati 3.072 casi di Covid-19 in totale.

A livello nazionale si registrano 224 nuovi casi, per un totale di 20.972 di attuali positivi. I ricoveri sono 2.314 ma solo 148 stanno ricevendo cure in terapia intensiva. 18.510 i positivi in isolamento domiciliare, con sintomi lievi o del tutto asintomatici. Si registrano, inoltre, 24 decessi, per un totale complessivo di 34.634.

Per quanto riguarda l’andamento del Coronavirus nelle regioni, si rilevano: 13.843 casi attualmente positivi in Lombardia, 2.013 in Piemonte, 1.172 in Emilia-Romagna, 583 in Veneto, 365 in Toscana, 248 in Liguria, 991 nel Lazio, 527 nelle Marche, 126 in Campania, 222 in Puglia, 53 nella Provincia autonoma di Trento, 141 in Sicilia, 78 in Friuli Venezia Giulia, 403 in Abruzzo, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 15 in Umbria, 28 in Sardegna, 5 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 40 in Molise e 8 in Basilicata.

Questo, invece, il prospetto riguardante la distribuzione complessiva delle vittime, dalla quale si evince come siano solo cinque le regioni in cui vi sono ancora decessi. 16.570 vittime in Lombardia (+13), 4.051 in Piemonte (+6), 4.231 in Emilia-Romagna (+1), 2.002 in Veneto (+0), 1.095 in Toscana (+0), 1.549 in Liguria (+4), 827 in Lazio (+0), 994 nelle Marche (+0), 431 in Campania (+0), 540 in Puglia (+0), 466 nella Provincia autonoma di Trento (+0), 280 in Sicilia (+0), 344 in Friuli Venezia Giulia (+0), 459 in Abruzzo (+0), 292 nella Provincia autonoma di Bolzano (+0), 78 in Umbria (+0), 132 in Sardegna (+0), 146 in Valle d’Aosta (+0), 97 in Calabria (+0), 23 Molise (+0), 27 in Basilicata (+0).

16 le regioni senza nuove vittime: Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Puglia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.