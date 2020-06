Canadair nei cieli di Catania: si cerca di placare un vasto incendio

Per conto della Forestale è in azione un Canadair, dalle prime ore di questa mattina, nei cieli del capoluogo etneo.

Il Canadair che gira nei cieli del Catanese da stamani sta operando, su richiesta della Forestale, per un incendio di vegetazione e macchia mediterranea in contrada D’Urso ad Adrano. Per questo, sin dalle prime ore di stamattina, i catanesi hanno notato il suono del velivolo che, prelevando l’acqua dal mare, sta cercando di spegnere le fiamme divampate nella zona del Catanese, limitando al minimo i danni per l’uomo e l’ambiente.

Al momento, i Vigili del Fuoco di Catania non stanno operando perché non ci sono centri abitati direttamente minacciati.

In aggiornamento…