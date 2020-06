Incidente sulla Catania-Messina: scontro tra due auto e 5 feriti

Incidente sulla Catania-Messina: cinque i feriti, mentre il traffico, nella giornata di ieri, ha subito dei rallentamenti per diverse ore.

Grave incidente sulla Catania-Messina nella giornata di ieri, dove a seguito di una collisione tra due auto cinque persone sono rimaste ferite. Lo scontro, avvenuto all’altezza di Calatabiano, è avvenuto intorno alle 11 di ieri, lunedì 15 giugno, al km 46.600 in direzione Messina. Ancora in fase di ricostruzione le cause dell’incidente.

Le due autovetture hanno avuto un contatto e una delle due, a seguito dell’urto, è finita nell’altra corsia, in direzione Catania. Su una delle vetture viaggiavano 5 giovani, provenienti da Licodia Eubea, che sono stati affidati alle ambulanze del 118. Sull’altra, invece, viaggiava un nucleo familiare, restato illeso. Sul posto gli interventi, oltre che dei sanitari, della Polizia Stradale e dell’Anas, nonché dei Vigili del Fuoco.

A seguito del sinistro stradale, il traffico ha subito dei rallentamenti per diverse ore.