CALCIO CATANIA – Oggi la ripresa degli allenamenti in vista dei playoff

Tempo di rientro al lavoro per lo staff rossazzurro in quel di via Magenta: lavoro individuale e primi test in attesa dei playoff.

Tempo di raduno per i calciatori del Calcio Catania che da oggi, lunedì 15 giugno, torneranno a metter piede nel quartier generale di Torre del Grifo in vista dei playoff. Un rientro quasi atipico in questo caldo giugno, con i giocatori che non saranno proiettati alle canoniche vacanze estive di rito, classiche in questo periodo, ma che dovranno sudare la camiseta in attesa del primo incontro ufficiale.

Dopo tante voci di corridoio, dettate soprattutto dal delicato momentum, la società rossazzurra ha fugato ogni dubbio circa la partecipazione ai playoff di Serie C. Non si conosce ancora, tra l’altro, il primo avversario che metterà piede allo Stadio Angelo Massimino di Catania in occasione del primo turno, in attesa di conoscere la vincitrice della finale di Coppa Italia Serie C tra Ternana e Juventus U23.

I rossazzurri, quindi, si raduneranno quest’oggi alla corte di mister Cristiano Lucarelli per procedere alle classiche visite mediche di rito post emergenza sanitaria, oltre che valutare le singole condizioni fisiche dei giocatori, fermi da diversi mesi dall’attività agonistica. Sanificato in toto anche il centro sportivo di Torre del Grifo, in modo da accogliere i presenti rispettando le regole degli organi preposti.

Dubbi sulla presenza di tutti gli effettivi, con la società che ha ricevuto diversi no per il rientro al lavoro: tra questi si annoverano Di Molfetta, che ha chiesto la rescissione, oltre che Barisic e l’estremo difensore Furlan. Presenti i senatori, tra cui Biagianti e Marchese che risultano essere in scadenza di contratto al 30 giugno.