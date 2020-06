CALCIO CATANIA – Ufficiale, i rossazzurri parteciperanno ai playoff

Il Calcio Catania ci sarà: previsto il ritorno in campo dei rossazzurri, saranno impegnati nel primo turno dei playoff previsto l'1 luglio 2020.

Con il comunicato odierno di ripresa delle attività agonistiche, il Calcio Catania ha spazzato via le voci che volevano i rossazzurri fuori dalla partecipazione ai playoff di Lega Pro. Nelle ultime 24 ore si erano rincorsi pareri contrastanti e sollevato parecchi dubbi, circa la disputa della Fase Finale del campionato di Serie C per gli etnei, soprattutto in virtù del topico e complicato momento che sta attraversando la società.

Ci vorranno dei soldi, tanto per sanificare e rendere fruibile Torre del Grifo ai giocatori rossazzurri, quanto per la stessa partecipazione e le eventuali trasferte. La stessa neonata SIGI SpA, attraverso le parole del suo presidente Fabio Pagliara, aveva espresso solidarietà e vicinanza alla società di via Magenta, proponendosi come sponsor pur di non mancare l’appuntamento con i playoff.

Il Catania dunque ci sarà, con la prima gara che prenderà il via, in unico turno, mercoledì 1 luglio 2020: “Il Calcio Catania rende noto di aver predisposto la ripresa dell’attività della prima squadra in vista della Fase Finale del Campionato Serie C 2019/20. Nei prossimi giorni sarà resa nota la data del primo allenamento in funzione del primo turno della fase play-off del girone“.

La Lega Italiana Calcio Professionistico, attraverso un comunicato Comunicato Ufficiale (263/L) ha reso noto il calendario aggiornato della Fase Finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2019-20. Di seguito, turni e date:

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica – Mercoledì 1° luglio

2° Turno – Gara unica – Domenica 5 luglio

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara unica – Giovedì 9 luglio

2° Turno – Gara unica – Lunedì 13 luglio

FINAL FOUR

Semifinali – Gara unica – Venerdì 17 luglio

Finale – Gara unica – Mercoledì 22 luglio