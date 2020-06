Viaggi in aereo, stop al bagaglio a mano: arrivano nuove disposizioni

Viaggi in aereo: cambiano le regole per limitare i contagi e arriva lo stop sui bagagli a mano. Tuttavia, la misura sembra destinata a far discutere. Ecco le novità.

I confini regionali sono stati riaperti così come la maggior parte delle frontiere: gli spostamenti in Italia e in Europa sono ormai quasi del tutto privi di vincoli. Le compagnie aeree e gli aeroporti stanno ripartendo, incentivando i clienti a viaggiare con offerte vantaggiose. Tuttavia Dal 15 giugno cambiano le regole per chi dovrà viaggiare in aereo. Le nuove disposizioni sono elencate in uno degli allegati tecnici del Dpcm pubblicato in Gazzetta ufficiale: tra queste figura il divieto di portare il bagaglio a mano a bordo.

Il testo recita: “Divieto di portare sull’aeromobile bagagli a mano di grandi dimensioni, al fine di limitare al massimo gli spostamenti e i movimenti nell’ambito dello stesso aeromobile”. Secondo questa indicazione, quindi, tutti i bagagli andrebbero in stiva, mentre le cappelliere degli aerei dovrebbero rimanere vuote per non incorrere in problematiche legate al contagio. Sarebbe tuttavia permesso portare zaini e borse, che il viaggiatore può collocare sotto al sedile di fronte.

Le indicazioni tuttavia non risultano affatto chiare e sono destinate a fare discutere. Rimangono dubbi, infatti, sulla dimensione massima del bagaglio a mano, su come fare nel caso di spazio in stiva limitato e su quale comportamento dovrebbero tenere le compagnie low-cost che applicano già l’imbarco del bagaglio a mano a pagamento.