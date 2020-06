Aeroporto Catania, voli per Vienna a 10 euro: ecco l’offerta

Wizzair risponde provocatoriamente al regolamento antidumping austriaco lanciando una promozione Vienna-Catania a soli 9,99 euro.

L’emergenza epidemiologica ha rappresentato un terribile stop per la mobilità aerea dell’Europa e dell’intero globo. Per far fronte alle difficoltà sorte da questa spiacevole condizione, il Governo austriaco starebbe varando un regolamento antidumping che obbligherebbe i vettori aerei a non vendere alcun biglietto sotto il minimo consentito, un minimo che includerebbe comunque le tasse, e che, per l’Austria, è stimato di circa 40 euro.

Wizzair, compagnia low-cost ungherese, risponde provocatoriamente lanciando una promozione sulle rotte da Vienna con 200.000 posti a 9,99 euro e bagaglio a mano incluso. L’offerta scade alle 23:59 di questa sera, giovedì 11 giugno.

Aeroporto Catania: offerte EasyJet

L’offerta di EasyJet è a tempo limitato: infatti, sono un milione i biglietti disponibili con la compagnia low-cost. Tuttavia, sono ben sedici le destinazioni disponibili dall’Aeroporto di Catania, tra cui, in ordine alfabetico, destinazioni con scali nazionali e internazionali: Amsterdam, Berlino, Basilea, Bordeaux, Bristol, Ginevra, Lione, Londra Gatwick, Londra Luton, Manchester, Nantes, Napoli, Nizza, Parigi, Tolosa, Venezia.

I voli hanno tariffe variabili. Si comincia dai 16,99 euro solo andata per le tratte nazionali di Milano, Napoli e Venezia. Quindi, seguono la maggior parte delle tratte internazionali, tra cui: Bordeaux, Londra Gatwick, Bristol, Lione, Berlino e Tolosa, al prezzo di 19,49 euro solo andata. Dopodiché, si sale leggermente con biglietti a 21,49 euro per Manchester, Basilea, Amsterdam e Nantes. Unica tratta a 29,99 euro, infine, è Nizza.

Naturalmente, come per la maggior parte delle offerte, le date sono fisse e variano a seconda della destinazione prescelta. Tuttavia, la scelta è vasta e programmare le vacanze in anticipo non è mai un male. Per maggiori informazioni al riguardo, la soluzione migliore è verificare sullo stesso sito di EasyJet e selezionare le offerte con partenza da Catania.

Aeroporto Catania: offerte Ryanair

Anche Ryanair torna a volare dopo i lunghi mesi di lockdown e si prepara all’estate 2020. La nota compagnia aerea low cost ha deciso di inaugurare la ripresa del servizio, mettendo in vendita biglietti aerei scontati per numerose destinazioni. Biglietti scontanti sono già in vendita sul sito di Ryanair anche da Catania, offrendo una selezione di tratte in offerta per tutta l’estate.

Tra i biglietti in offerta da Catania, Ryanair ha messo a disposizione sia tratte per l’Italia che per alcuni paesi europei. Tra i biglietti scontanti verso città italiane si trovano:

Venezia : in offerta per il mese di agosto a 6.98 euro;

: in offerta per il mese di agosto a 6.98 euro; Milano Malpensa : previsti per il mese di ottobre a 9.99 euro;

: previsti per il mese di ottobre a 9.99 euro; Milano Bergamo : acquistabili per il mese di settembre a partire da 18.99 euro;

: acquistabili per il mese di settembre a partire da 18.99 euro; Torino : per il mese di luglio a 19.98 euro;

: per il mese di luglio a 19.98 euro; Cagliari : in offerta a settembre a partire da 26.39 euro;

: in offerta a settembre a partire da 26.39 euro; Perugia : in vendita a 28.59 euro nel mese di giugno;

: in vendita a 28.59 euro nel mese di giugno; Pisa : a settembre in offerta a partire da 29.68 euro;

: a settembre in offerta a partire da 29.68 euro; Roma : in offerta per il mese di giugno a 29.69 euro;

: in offerta per il mese di giugno a 29.69 euro; Trieste: raggiungibile a luglio al costo di 29.69 euro.

Tutte le offerte sono da intendersi per il solo volo di andata, a cui occorrerà poi sommare il costo del biglietto per la tratta di ritorno.