Aeroporto Catania e fase tre: videosorveglianza intelligente per la sicurezza dei passeggeri

Messo a punto una soluzione ibrida all'Aeroporto di Catania, da parte di Siemens, che consente di usufruire dei servizi aeroportuali in piena sicurezza e gestione ottimizzata.

Dal 3 giugno l’Italia ha riaperto le frontiere interregionali: possibili gli spostamenti senza necessità di mostrare l’autocertificazione, per cui, i sistemi di infrastrutture si sono giustamente mobilitati per garantire il funzionamento dei servizi, ma in piena sicurezza per i fruitori.

L’Aeroporto Catania ha messo in funzione la nuova soluzione digitale di Thermal Shield di Siemens: il software, integrato con il sistema di videosorveglianza Siemens Siveillance, rielabora i dati inviati dalle videocamere ibride, che tengono sotto controllo le gestione dei flussi di passeggeri, garantendo la massima efficienza nella più completa sicurezza. “Tutto questo garantendo il massimo livello di privacy dei cittadini” assicura Siemens Italia.

“La nuova soluzione Thermal Shield consente all’Aeroporto di Catania di adeguarsi in modo efficace alle misure introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19, completando ulteriormente la piattaforma digitale di video management Siveillance che gestisce attualmente circa 350 telecamere digitali Full HD“.