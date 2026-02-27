Domenica 1° marzo torna in Sicilia l’appuntamento con la “Domenica al museo”, l’iniziativa dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali che permette di visitare gratuitamente tutti i siti e i musei della Regione.

Anche il Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, diretto da Giuseppe D’Urso, partecipa all’iniziativa, aprendo i siti gestiti sia in città che nell’area metropolitana.

Siti aperti a Catania

A Catania, l’ingresso gratuito è previsto al Teatro Antico di via Vittorio Emanuele 266, dove i visitatori possono immergersi nella storia greco-romana della città di duemila anni fa. All’interno del complesso monumentale è possibile visitare anche Casa Liberti, edificio storico che ospita una collezione di reperti provenienti dallo stesso sito. Gli orari di apertura sono dalle 9:00 alle 19:00, con ultimo ingresso alle 18:30.

Nel centro storico, dalle 9:00 alle 13:00, saranno aperte le Terme della Rotonda e quelle dell’Indirizzo, due testimonianze della trasformazione dei complessi termali in edifici storici e religiosi.

In via Crociferi, nella Chiesa di San Francesco Borgia, i visitatori potranno ammirare la collezione permanente di arredi liturgici dei Gesuiti e importanti dipinti. Inoltre, fino al 5 aprile, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Agatha e i suoi volti” di Renato Zacchia, omaggio alla patrona della città, aperta domenica dalle 9:30 alle 13:30.

Musei in provincia

Ad Adrano, il Museo Regionale “Saro Franco” aprirà dalle 9:00 alle 13:00, offrendo le collezioni archeologiche degli scavi dell’antica Adranon.

A Caltagirone, il Museo Regionale della Ceramica a Palazzo Libertini accoglierà i visitatori dalle 9:00 alle 18:30. Stesso orario per il Museo Archeologico di Centuripe, che custodisce straordinari ritratti marmorei dell’imperatore Augusto, recentemente assegnati al museo grazie al direttore del Parco, Giuseppe D’Urso.

Visite speciali: il Portico dell’Atleta

Il Portico dell’Atleta, sito ipogeo sotto via Crociferi, sarà visitabile nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15:00 alle 17:00. Per motivi di sicurezza, l’accesso è consentito solo a 10 visitatori alla volta. La visita dura circa 20 minuti ed è gratuita.

È necessaria la prenotazione via email all’indirizzo: urp.parco.archeo.catania@regione.sicilia.it

.