Domenica 4 gennaio 2026 torna l’iniziativa “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito a musei, siti archeologici e luoghi d’arte statali ogni prima domenica del mese. Un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale italiano in maniera gratuita, tra capolavori artistici e testimonianze storiche.
Le visite si svolgeranno secondo i soliti orari di apertura, consultabili online, e in alcuni casi sarà necessario prenotare. Per informazioni dettagliate su orari, turni e prenotazioni, è consigliabile contattare direttamente il museo o il sito archeologico di interesse.
“La Sicilia custodisce tesori spesso ignorati anche dai suoi stessi abitanti – ha dichiarato l’assessore Francesco Paolo Scarpinato –. Con questa iniziativa vogliamo stimolare i siciliani a riscoprire le meraviglie della loro terra, prima ancora di pianificare vacanze altrove. Allo stesso tempo, desideriamo attrarre turisti e promuovere la ricchezza storica e culturale dell’Isola”.
I musei da visitare a Catania
Molti dei siti culturali a Catania saranno aperti per domenica 4 gennaio a tariffa ridotta! Di seguito i luoghi aperti:
- Museo Vincenzo Bellini: dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). Il biglietto include anche la visita al Museo Emilio Greco presso il Cortile Platamone, all’interno del Palazzo della Cultura;
- Museo Emilio Greco (Palazzo della Cultura): dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). Il biglietto si acquista presso il Museo Vincenzo Bellini;
- Polo Museale Santa Chiara: dalle 10:00 alle 19:00, con le mostre “Kouros ritrovato” e “Romantica”. Ultimo ingresso alle 18:00;
- Anfiteatro Romano (Piazza Stesicoro): dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso alle 16:30);
- Percorso di Gronda della Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena: dalle 9:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30).
Saranno inoltre visitabili gratuitamente:
- Chiesa San Nicolò l’Arena: dalle 9:00 alle 18:30 (ultimo ingresso alle 18:00);
- Palazzo della Cultura: dalle 9:00 alle 19:00.
I parchi archeologi aperti e da visitare
In Sicilia sarà possibile visitare gratuitamente 14 parchi archeologici, tra cui:
-
Agrigento: si potrà accedere alla Valle dei Templi
-
Trapani: si ammireranno luoghi come Segesta, Selinunte, Cave di Cusa, Pantelleria e Lilibeo Marsala
-
Enna: si potrà visitare Morgantina e Villa Romana del Casale
-
Messina: Naxos, Taormina, Isole Eolie a Lipari e Tindari
-
Siracusa: Siracusa, Eloro, Valle del Tellaro, Akrai e Leontinoi (Lentini)
-
Catania: Catania e Valle dell’Aci
-
Caltanissetta: Gela
-
Palermo: Himera, Solunto e Iato
-
Ragusa: Kamarina e Cava d’Ispica