Domenica 4 gennaio 2026 torna l’iniziativa “Domenica al Museo”, promossa dal Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito a musei, siti archeologici e luoghi d’arte statali ogni prima domenica del mese. Un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale italiano in maniera gratuita, tra capolavori artistici e testimonianze storiche.

Le visite si svolgeranno secondo i soliti orari di apertura, consultabili online, e in alcuni casi sarà necessario prenotare. Per informazioni dettagliate su orari, turni e prenotazioni, è consigliabile contattare direttamente il museo o il sito archeologico di interesse.

“La Sicilia custodisce tesori spesso ignorati anche dai suoi stessi abitanti – ha dichiarato l’assessore Francesco Paolo Scarpinato –. Con questa iniziativa vogliamo stimolare i siciliani a riscoprire le meraviglie della loro terra, prima ancora di pianificare vacanze altrove. Allo stesso tempo, desideriamo attrarre turisti e promuovere la ricchezza storica e culturale dell’Isola”.

I musei da visitare a Catania

Molti dei siti culturali a Catania saranno aperti per domenica 4 gennaio a tariffa ridotta! Di seguito i luoghi aperti:

Museo Vincenzo Bellini : dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). Il biglietto include anche la visita al Museo Emilio Greco presso il Cortile Platamone, all’interno del Palazzo della Cultura;

: dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). Il biglietto include anche la visita al Museo Emilio Greco presso il Cortile Platamone, all’interno del Palazzo della Cultura; Museo Emilio Greco (Palazzo della Cultura): dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). Il biglietto si acquista presso il Museo Vincenzo Bellini;

(Palazzo della Cultura): dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). Il biglietto si acquista presso il Museo Vincenzo Bellini; Polo Museale Santa Chiara: dalle 10:00 alle 19:00, con le mostre “Kouros ritrovato” e “Romantica”. Ultimo ingresso alle 18:00;

dalle 10:00 alle 19:00, con le mostre “Kouros ritrovato” e “Romantica”. Ultimo ingresso alle 18:00; Anfiteatro Romano (Piazza Stesicoro): dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso alle 16:30);

(Piazza Stesicoro): dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso alle 16:30); Percorso di Gronda della Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena: dalle 9:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30).

Saranno inoltre visitabili gratuitamente:

Chiesa San Nicolò l’Arena: dalle 9:00 alle 18:30 (ultimo ingresso alle 18:00);

dalle 9:00 alle 18:30 (ultimo ingresso alle 18:00); Palazzo della Cultura: dalle 9:00 alle 19:00.

I parchi archeologi aperti e da visitare

In Sicilia sarà possibile visitare gratuitamente 14 parchi archeologici, tra cui: