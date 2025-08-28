Agevolazioni musei studenti: Le agevolazioni musei studenti partono dai più giovani: tutti i minori di 18 anni non pagano il biglietto nei musei, monumenti, gallerie e siti archeologici statali. Questa misura si applica anche ai cittadini extra-UE senza condizioni particolari. I bambini al di sotto dei 12 anni devono essere accompagnati da un adulto responsabile per poter accedere alle strutture.

Agevolazioni musei studenti: Biglietto ridotto per i giovani tra 18 e 25 anni

Dal 28 febbraio 2019, i ragazzi tra i 18 e i 25 anni compiuti possono beneficiare di un biglietto ridotto al costo di 2 euro nei musei statali. L’agevolazione si applica anche ai cittadini extra-UE, ma solo se esiste un accordo di reciprocità con il Paese di origine, secondo quanto stabilito dal DM 9 gennaio 2019, n. 13. Questa misura rappresenta un importante incentivo per avvicinare i giovani all’arte e alla cultura.

Agevolazioni musei studenti: Carte cultura e merito

Dal 2024 sono attive due carte promosse dal Ministero della Cultura per aumentare le agevolazioni musei studenti:

Carta della cultura giovani , riservata ai diciottenni con ISEE familiare fino a 35.000 €;

, riservata ai diciottenni con ISEE familiare fino a 35.000 €; Carta del merito, destinata a chi ha ottenuto 100 (con o senza lode) alla maturità, entro il compimento dei 19 anni.

Entrambe le carte hanno un valore di 500 €, possono essere richieste e cumulate e permettono l’accesso gratuito anche ai musei statali a pagamento tramite un’app digitale.

Agevolazioni musei studenti: Giornate gratuite per tutti

Un’ulteriore opportunità riguarda la prima domenica del mese, durante la quale l’ingresso ai musei statali è gratuito per tutti, indipendentemente da età, cittadinanza o provenienza. L’iniziativa, confermata anche per il 2025, rappresenta un’occasione ideale per visitare musei e monumenti senza alcun costo.

Accessi riservati a studenti universitari

Gli studenti universitari o accademici iscritti a corsi in architettura, beni culturali, scienze della formazione o lettere a indirizzo storico-artistico, anche all’estero, possono accedere gratuitamente se muniti di certificato d’iscrizione valido. Sono incluse anche le Scuole di Alta Formazione del Ministero della Cultura.

Ingresso gratuito per comitive scolastiche e per motivi di studio

Le agevolazioni musei studenti si estendono anche alle comitive scolastiche italiane o UE, previa richiesta e prenotazione, entro i limiti stabiliti dal direttore del museo. Inoltre, per motivi documentati di studio o ricerca, le istituzioni possono richiedere l’ingresso gratuito per periodi definiti o annualmente, tramite tessere nominative rilasciate dal direttore generale dei musei.