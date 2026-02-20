La Fondazione Longevitas annuncia la seconda edizione delPremio Longevitas, l’iniziativa rivolta ai giovani studiose e studiosi impegnati nello sviluppo disoluzioni innovative per la longevità, l’invecchiamento attivo e il miglioramento della qualità della vita nella società longeva.

Il Premio Longevitas è un’iniziativa di respiro nazionale e territoriale aperta a tutte le università italiane, con l’obiettivo di valorizzare e premiare lemigliori tesi di laureache offrano un contributo concreto all’innovazione in questo ambito. Il concorso intende mettere in luce competenze emergenti e offrire ai giovani studiosi nuove opportunità di crescita professionale.

L’iniziativa riflette l’identità della Fondazione, fondata sulla valorizzazione del dialogo tra generazioni. Il Premio mira infatti a promuovere lacultura dell’invecchiamento attivo e dello scambio intergenerazionale, favorendo al tempo stesso la diffusione di valori legati alla longevità e alla qualità della vita nella terza età.

Destinatari

Il concorso è aperto a laureati, laureate, laureandi e laureande delle università italiane che abbiano discusso o stiano per discutere una tesi sui temi della longevità, dell’invecchiamento attivo e del miglioramento della qualità della vita nella terza età.

Sono ammesse le tesi discusse nel periodo compresotra il 1° gennaio 2022 e il 2026.

I lavori possono riguardarediversi ambiti disciplinari, tra cui: tecnologie per l’autonomia della persona, prevenzione, healthcare, age management, architettura inclusiva, urbanistica, comunicazione e marketing.

Candidature

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in formato PDF e includere:

tesi di laurea completa di frontespizio;

abstract della tesi;

curriculum vitae in formato europeo, con indirizzo email e numero di telefono.

La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al1° marzo 2026. Per consentire l’eventuale pubblicazione delle tesi nella sezione dedicata del sito della Fondazione Longevitas, è necessario selezionare l’apposita liberatoria. La partecipazione è gratuita.

Selezione e premi

I primi tre classificati riceveranno unpremio in denarodi 500 euro ciascuno e saranno premiati durante un evento istituzionale che si terrà a Roma nel mese di aprile.

Il quarto e il quinto classificato riceveranno unamenzione di meritoe unattestato di partecipazione.