Aeroporto Catania: dopo le polemiche Alitalia attiva più voli e abbassa i prezzi

La compagnia aerea di bandiera ha aumentato il numero di voli disponibili per la Sicilia e ha anche attuato una riduzione dei prezzi contro il caro voli che ha colpito l'Isola negli scorsi giorni.

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la polemica sul caro voli per raggiungere la Sicilia. Si tratta di una problematica avente per protagonista la Sicilia che viene sollevata molto spesso. Uno degli ultimi casi risale al periodo natalizio, quando la polemica è scoppiata a causa dei tanti studenti e lavoratori residenti fuori dalla Sicilia che non potevano permettersi di viaggiare verso la terra d’origine durante le vacanze a causa dei costi esorbitanti dei biglietti.

Adesso, a complicare la situazione si è aggiunta la questione emergenza sanitaria, la quale ha causato uno stop forzato dei voli in tutto il territorio italiano e anche mondiale. E tutt’oggi, nonostante sia già iniziata la fase di riapertura tra le regioni, il numero di voli è spesso troppo scarso.

Proprio a tal proposito è intervenuta Alitalia, la quale dopo le polemiche che l’hanno vista protagonista nei giorni scorsi ha attuato due manovre che permetteranno ai siciliani e alla stessa compagnia di prendere un po’ di respiro. La compagnia aerea di bandiera ha infatti deciso di aumentare il numero di voli disponibili per quanto riguarda la Sicilia e ha inoltre previsto un abbassamento dei prezzi dei biglietti. Le tariffe dovrebbero infatti partire dai 30 euro e il tutto dovrebbe essere attivo già dai prossimi giorni. Le tratte interessate da un aumento dei voli saranno quelle da Milano per Catania e Palermo, le quali saranno raddoppiate; anche i voli di Roma per gli aeroporti siciliani subiranno un aumento. Tuttavia, la decisione di Alitalia dell’aumento di voli segue quella della cancellazione delle tratte per Trapani, lasciando quindi una parte della Sicilia in una situazione che potrebbe rivelarsi davvero problematica.

