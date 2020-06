Volotea, nuove offerte estive: voli a 9 euro anche da Catania

Le promozioni per il periodo estivo di Volotea: si può partire con soli 9€ di biglietto di andata. Ecco le offerte dei voli che partono da Catania.

Con giugno si entra nel periodo estivo e non è periodo estivo senza vacanze e viaggi. Anche grazie al ripristino dei viaggi regionali ed internazionali, si potranno prenotare voli e partire per qualche meta dove trascorrere l’estate.

Non solo, a supporto del turismo arrivano anche le promozioni estive di Volotea. La nota compagnia aerea low-cost spagnola ha messo a disposizioni dei voli a partire da soli 9 euro. Così si potrà ripristinare anche la corretta affluenza dei passeggeri, nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale.

Tra le promozioni Volotea, troviamo anche voli che partono da Catania. Biglietti in promozione fino al 5 giugno e diretti a far riscoprire la bellezza italiana: da Catania sarà possibile raggiungere – con soli 9 euro – Napoli (7 luglio), Pescara (29 luglio) e Verona (24 luglio). A questi seguono altri viaggi in offerta, a partire da 19 euro, per Ancona (7 luglio), Genova (8 luglio), Torino (3 luglio) e Venezia (7 luglio).